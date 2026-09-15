Desaparecer por 48 horas: el peligroso reto viral que ya tuvo casos en Mar del Plata y vuelve a generar alarma

Un reto viral comenzó a circular entre adolescentes y generó gran preocupación debido a que propone que los chicos se ausenten de sus casas durante dos días sin avisar a familiares ni dejar información sobre su paradero.

En Mar del Plata ya se habían registrado dos casos años anteriores, donde dos nenes de 9 años se fueron del colegio para cumplir con la consigna del video en redes sociales. Horas después fueron hallados gracias al seguimiento de las cámaras urbanas.

El desafío es conocido como "Desaparecer 48 horas" o "48hs Challenge" y a través de un mensaje o publicaciones le proponen a los jóvenes que se retiren de sus casas o establecimiento educativos sin dar información para generar preocupación en las familias y que activen los protocolos de búsqueda.

En Mar del Plata ya se habían registrado dos casos años anteriores.

Según las versiones anteriores sobre el desafío, se debe cumplir con una serie de requisitos para generar interacciones en redes y que la búsqueda se haga viral. También se contempla la cantidad de me gustas y compartidos que se consiguen.

La denuncia realizada por las familias se debe tomar en el momento en la comisaría, por lo que se despliega un operativo sin saber si la ausencia fue voluntaria.

Desde Grooming Argentina remarcaron que ausentarse durante 48 horas no es un juego, ya que una persona menor de edad puede quedar expuesta a diferentes situaciones de riesgo durante ese período.

El principal problema, explicaron, no está solamente en la desaparición voluntaria, sino también en lo que puede ocurrir durante las horas en las que el adolescente permanece incomunicado y sin contacto con personas de confianza.

El desafío es conocido como "Desaparecer 48 horas" o "48hs Challenge".

Entre los riesgos aparecen encuentros con personas desconocidas, situaciones de vulnerabilidad y otros peligros que pueden agravarse cuando el menor permanece fuera de su entorno habitual y sin comunicación con su familia.

La preocupación por el grooming

Existe además una alerta específica relacionada con el grooming. Una persona adulta que previamente haya establecido contacto con un adolescente a través de internet podría utilizar el desafío como argumento para convencerlo de ausentarse de su casa y encontrarse con ella.

Por ese motivo, desde la organización remarcaron la importancia de que las familias conozcan con quiénes interactúan los chicos en las redes sociales, además de generar espacios de diálogo sobre los desafíos y contenidos que circulan en internet.

Qué recomienda Grooming Argentina

Desde la organización plantearon una serie de medidas que se pueden utilizar para prevenir este tipo de casos a través de un control más específico en redes sociales:

No reproducir el reto ni difundir sus hashtags, ya que hacerlo contribuye a aumentar su alcance y viralización.

No difundir búsquedas no verificadas, para evitar exponer rostros y datos personales de niñas, niños y adolescentes.

No culpar a las víctimas, ya que detrás de estas conductas puede existir una necesidad afectiva, presión de pares o una situación de manipulación activa.

Conversar en familia sobre los desafíos que circulan en redes y los riesgos que implican, sin reproducirlos ni explicar públicamente cómo llevarlos adelante.

Desde Grooming Argentina remarcaron que ausentarse durante 48 horas no es un juego.

Ante dudas o consultas, Grooming Argentina cuenta con un Centro de Reportes disponible las 24 horas, los 365 días del año, comunicándose al 11 2481-1722.

Frente a la desaparición de una niña, niño o adolescente, la recomendación es contactar de inmediato a los servicios de emergencia y realizar la denuncia, sin esperar 24 ni 48 horas.