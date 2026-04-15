En distintos puntos bonaerenses, se detectaron carteles y pintadas que incitan a realizar tiroteos simultáneos en escuelas.

La comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires se encuentra en estado de alerta tras la aparición de amenazas relacionadas con un supuesto “reto viral” que circula en redes sociales. En distintos puntos bonaerenses, se detectaron carteles y pintadas que incitan a realizar tiroteos simultáneos en escuelas, lo que provocó preocupación entre docentes, alumnos y familias.

Un caso reciente tuvo lugar en La Plata, en la Escuela N°26 de Villa Elisa, ubicada en 422 y 5, donde apareció una pintada intimidatoria dentro del establecimiento. El mensaje, escrito con corrector blanco sobre una superficie amarilla, decía: “Mañana 15/04 (por este miércoles) tiroteo, el que arriesga que venga”.

Aunque se descubrió el martes, la amenaza trascendió públicamente el miércoles, generando una rápida reacción del equipo directivo que convocó reuniones para evaluar medidas y contener a la comunidad educativa frente al clima de tensión generado.

La situación causó inquietud entre los padres, quienes solicitaron explicaciones, y también entre los estudiantes, varios de los cuales manifestaron temor ante la amenaza. Hasta el momento, no se ha identificado al autor del mensaje.

En simultáneo, circularon versiones que vinculan estos hechos con desafíos virales difundidos en redes sociales. Fuentes oficiales confirmaron que durante la misma jornada se registraron amenazas similares en otros distritos, lo que sugiere una posible acción coordinada o replicada.

Ante esta situación, intervienen conjuntamente la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial. Además, el área de Delitos Complejos comenzó a participar en el marco de múltiples denuncias que se presentaron en las últimas horas.

Las autoridades trabajan para esclarecer el origen de los mensajes, evaluar su veracidad y prevenir cualquier riesgo, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad en los colegios afectados.