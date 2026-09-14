Martes con chaparrones y ráfagas fuertes del sur: cuándo mejora el tiempo en Mar del Plata

Después de una jornada con temperatura bajo cero en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chaparrones matutinos y fuertes vientos en gran parte de este martes.

En principio, se espera que el lunes se despida con 7° por la noche, cielo algo nublado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) desde el noroeste.

Hay probabilidad de chaparrones para la mañana del martes en Mar del Plata.

En cuanto al martes, el organismo anunció un nuevo día fresco, con una máxima de 10° y una mínima de 6°, y sobre todo ventoso: las ráfagas mantendrán la intensidad, aunque a la mañana y la tarde soplarán desde el sur.

Aunque para la mañana rige una baja probabilidad de precipitaciones, no están previstas más lluvias por el resto de la jornada, que finalizará con viento suave de entre 7 y 12 km/h de mismo sector.

Por su lado, el SMN proyectó que el termómetro comience a repuntar desde el miércoles, con una máxima de 14°, y continúe en ascenso los días posteriores, alcanzando los 19° el jueves y los 18° el viernes.