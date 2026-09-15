Miles de dólares por casas que nunca llegaron: más de diez familias denuncian a una constructora de contenedores en Mar del Plata

Comprar una casa propia y dejar de pagar alquiler son sueños de muchos argentinos que los persiguen con mucho esfuerzo y tremendos costos. Para más de diez familias de Mar del Plata, ese deseo se terminó convertido en una pesadilla después de entregar miles de dólares a una empresa que ofrecía viviendas construidas a partir de contenedores.

Los damnificados aseguraron a 0223 que pagaron importantes sumas de dinero por viviendas que nunca recibieron y que, después de una serie de demoras, excusas y promesas incumplidas, dejaron de obtener respuestas de la empresa, por lo que decidieron ir a la Justicia.

La firma ofertaba las construcciones por redes sociales.

Se trata de Idea Construcciones, una firma que ofrecía viviendas en contenedores y que actualmente es investigada por la Justicia de Mar del Plata a partir de distintas denuncias. Según pudo reconstruir 0223, ya son más de diez las familias que aseguran haber sido perjudicadas y que comenzaron a organizarse para reclamar tanto por la vía penal como civil.

Uno de los casos que ya había trascendido involucra a una familia que entregó 22 mil dólares, además de dinero por distintos adicionales para la vivienda. El contrato se firmó ante escribano y, según la denuncia, la obra debía avanzar en determinados plazos.

Los damnificados pagaron importantes sumas de dinero por viviendas que nunca recibieron

Pero esos plazos comenzaron a estirarse una y otra vez: primero aparecieron problemas vinculados a la disponibilidad de servicios, la grúa o las condiciones climáticas. Después llegaron nuevas fechas. Y cuando las familias reclamaron por los incumplimientos, según sus relatos, la comunicación comenzó a desaparecer hasta llegar al bloqueo de los canales de contacto.

El patrón denunciado se repite entre distintos damnificados: contratación, entrega de una importante suma de dinero, promesas de avance, sucesivas postergaciones y, finalmente, la falta de respuestas.

Un antecedente oscuro

El caso marplatense adquirió una dimensión todavía más llamativa por un antecedente judicial ocurrido en Uruguay. En febrero de 2023, la Justicia de ese país condenó a un hombre de 51 años a 15 meses de prisión efectiva por asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa. La investigación había comenzado después de que se acumularan al menos 25 denuncias vinculadas a la venta de viviendas construidas a partir de contenedores. Según la información oficial, el perjuicio denunciado ascendía a unos 393.000 dólares.

En Mar del Plata, los damnificados de Idea Construcciones también aseguran que existen antecedentes en Uruguay vinculados a la persona que señalan como responsable de la firma. Esa referencia aparece mencionada entre las denuncias públicas realizadas por las víctimas de la estafa, aunque la Justicia deberá determinar las eventuales responsabilidades y la vinculación concreta entre esos antecedentes y el caso que se investiga en la ciudad.

La investigación marplatense está radicada en la Fiscalía N°10 de Delitos Económicos, donde se fueron acumulando denuncias de familias que aseguran haber quedado sin sus viviendas y sin recuperar el dinero entregado.

Uno de los expedientes incluso había tenido inicialmente una resolución de archivo por una cuestión técnica relacionada con la existencia de una causa civil paralela. Sin embargo, las actuaciones fueron reactivadas y se ordenaron medidas de prueba para determinar si detrás de los incumplimientos contractuales existe también un delito penal.