Martes fresco, chaparrones y fuertes ráfagas: cuándo mejora el tiempo en Mar del Plata

El pronóstico para este martes 15 de septiembre en Mar del Plata prevé chaparrones y mucho viento.

Mar del Plata amaneció con menos frío pero con mucha inestabilidad que será protagonista en toda la jornada.

Según indica este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado y una temperatura máxima de 9,3 grados durante las primeras horas de la mañana.

La jornada se presenta fresca, con una humedad del 81% y viento del sur a 17 kilómetros por hora. La mínima prevista es de 3 grados, mientras que la máxima llegará a los 10 grados.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 70%.

El viento soplará del sector sur, con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora durante la mañana y de entre 23 y 31 kilómetros por hora por la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora durante las primeras horas del día.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo continuará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias descenderá al 10%.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El pronóstico extendido anticipa condiciones variables para los próximos días. Para este miércoles no se pronostican precipitaciones, con una mínima de 2 grados y máxima de 14 grados.

El jueves será uno de los mejores días de la semana, con una mínima de 8 grados y máxima de 19 grados.

El viernes la mínima será de 9 grados y la máxima de 18 grados. El sábado la mínima será de 8 grados y la máxima de 17 grados. En tanto que el domingo, podría haber momentos de playa: la mínima será de 11 grados y la máxima podría alcanzar los 22 grados Celsius.