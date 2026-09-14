Rechazaron el arresto domiciliario al hombre que quiso matar a la pareja con una pala

En sintonía con la resolución que tomó el Juzgado de Garantías N°2, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías rechazó la solicitud de morigeración de la prisión preventiva presentada por la defensa del hombre acusado de querer matar a la pareja con una pala en enero de este año en el barrio San Jacinto.

Los jueces Juan Pablo Lódola y Adrián Angulo mantuvieron la decisión inicial, por lo que E.A.P. seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa.

Lo resolvió la Sala II.

En la apelación que había presentado la defensa a cargo del abogado penalista Lucas Tornini se solicitaba la prisión domiciliaria argumentando afecciones de salud física -asma y hematuria- y el consumo problemático de sustancias.

La defensa sostuvo que la atención dentro del penal era insuficiente por falta de medicamentos, médicos especialistas y logística para eventuales emergencias, y propuso la contención en la vivienda de su hermana con monitoreo electrónico y tratamiento ambulatorio.

Sin embargo, los magistrados desestimaron los reclamos de la defensa al sostener que la atención médica garantizada y que los informes penitenciarios y periciales determinaron que el imputado se encuentra en buen estado general y que las patologías físicas y psicológicas declaradas reciben el seguimiento y tratamiento adecuado dentro del penal.

Se confirmó la decisión de la Justicia de Garantías.

También se refirieron al peligro procesal y de reincidencia porque los peritajes psicológicos y psiquiátricos advirtieron sobre la existencia de un "elevado riesgo potencial de despliegue de conductas análogas", destacando inmadurez afectiva, impulsividad y una baja implicación subjetiva respecto de los hechos que se le imputan.

Los miembros de la Sala II recordaron que el imputado ya cuenta con una condena previa de un año de prisión de efectivo cumplimiento por delitos de desobediencia, daño, violación de domicilio, amenazas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género por lo que consideraron que a prisión preventiva se mantiene como una medida proporcional y necesaria para garantizar los fines del proceso y salvaguardar la integridad de la víctima.