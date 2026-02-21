Brutal femicidio: asesinó a su novia y se atrincheró junto al cadáver durante más de una hora

El acusado fue detenido y ya está a disposición de la Justicia.

Una joven de 22 años fue asesinada a balazos durante la madrugada de este viernes en Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Thania Santillán y su cuerpo fue hallado en un camino vecinal de la localidad de Las Tinajas: presentaba heridas de arma de fuego y no tenía signos vitales al momento del arribo policial. El hecho generó conmoción en la zona rural del departamento Moreno.

Tras el crimen, el principal sospechoso, su pareja Diego Salto, se habría atrincherado junto al cuerpo durante aproximadamente una hora. Según los primeros datos de la investigación, luego deambuló armado por la vivienda donde ocurrió el ataque. Personal policial de la jurisdicción de Quimilí desplegó un operativo para lograr su detención. Finalmente, el acusado fue reducido y quedó a disposición de la Justicia.

Los investigadores creen que fue un crimen en contexto de violencia de género

Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de un crimen en contexto de violencia de género. No obstante, la calificación legal definitiva dependerá del avance de las pericias y la recolección de testimonios. La causa quedó a cargo de la fiscal Lucía González Farías, quien ordenó una serie de medidas urgentes. Entre ellas, se encuentran pericias balísticas y el secuestro del arma presuntamente utilizada.

Además, se dispuso la realización de la autopsia para determinar la mecánica del hecho y la trayectoria de los disparos. También se avanza en el relevamiento de testigos y en el análisis de pruebas recolectadas en la escena. El caso es investigado como presunto femicidio y generó un fuerte impacto en la comunidad. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.