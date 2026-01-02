"Apareció Julio, fueron días muy duros": la buena noticia que emocionó a todos

Una ciudad entera se movilizó en la búsqueda de Julio, el perrito de una familia que tiene una reconocida marca marplatense y que había desaparecido la semana pasada.

"Esta fue, sin dudas, una de las semanas más difíciles que viví este año. Fueron días de incertidumbre, de no saber si Julio estaba bien, de recorrer una ciudad enorme sin entender dónde más buscar. Días en los que las energías se iban apagando y en los que, aun así, seguíamos pidiendo fuerzas para no rendirnos", contó su dueña en redes sociales este jueves.

El rastreo fue enorme: "Las jornadas empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a la 1 de la madrugada. Caminamos barrios enteros, pegamos carteles, hablamos con vecinos, publicamos en todas las redes y en cada página de perros perdidos y ustedes estuvieron ahí. Acompañando, buscando con nosotros, como si Julio también fuera parte de sus familias. Después de horas de recorrer nuevamente toda la zona sur el miércoles, volví a casa y me largué a llorar. Sentía que ya no había más lugares donde ir. No entendía dónde podía estar. Y se venía de nuevo la pirotecnia que tanto odio", relató la mujer.



Sin embargo, a la medianoche apareció la sorpresa con el año nuevo. "Yo soy una fiel creyente de las energías, y esta vez pasó algo que todavía nos cuesta explicar… A las 2:30 am, llegamos a casa y Julio estaba ahí, mirándonos, feliz. Con esa carita que conocemos tanto. Por un segundo pensé que estaba soñando. Empecé a llorar, a gritar de alegría… y él nos llenaba de besos como si también supiera que volvía a su hogar".

La noticia alegró a toda la familia y a cientos de marplatenses que seguían con atención el caso y ayudaban en la búsqueda. "No podemos describir con palabras la emoción y el alivio que sentimos. Lo único que sabemos es que esto lo logramos entre todos porque hubo una comunidad que no se cansó de compartir, de mirar, de prestar atención. Hoy Julio está en casa y este final feliz es de todos", agradeció la dueña.