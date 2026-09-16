Desgarrador video: la bajaron de la moto, la persiguieron para robarle y pidió ayuda a los gritos

Pidió ayuda a los gritos: dos delincuentes la encerraron, la bajaron de la moto y la persiguieron para robarle

Una mujer que circulaba en moto fue víctima de un violento de asalto durante la noche del martes en el barrio Plaza Peralta Ramos, que quedó registrado en un estremecedor video dado a conocer en las últimas horas.

El hecho ocurrió pasadas las 20.30 en inmediaciones de Brown entre Dorrego y Guido, donde dos delincuentes que se movilizaban en moto la interceptaron y trataron de robarle sus pertenencias.

La mujer logró escapar luego de un forcejeo y los sospechosos huyeron del lugar.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa el momento en que los sospechosos circulan en contramano y se aproximan a la víctima. Luego de "encerrarla" con la moto, los delincuentes la obligaron a desplazarse hacia el borde de la vereda hasta hacerla detener.

Una vez allí, la mujer fue sacada de su vehículo y comenzó a ser perseguida por uno de los dos sujetos, que intentaban quitarle sus pertenencias. Ante la situación, la víctima reaccionó desesperadamente y comenzó a gritar para pedir ayuda mientras se alejaba de los agresores.

El episodio derivó en un breve forcejeo entre la mujer y los delincuentes.

El episodio derivó en un breve forcejeo entre la mujer y los delincuentes. Finalmente, los dos sujetos se dieron a la fuga a bordo del rodado en el que habían llegado, mientras la mujer lanzaba alaridos pidiendo ayuda.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su malestar por la situación de inseguridad. En ese sentido, algunos denunciaron que "la ciudad está al rojo vivo" y señalaron que los mismos delincuentes habrían intentado asaltar a otra persona a pocas cuadras del lugar.

A partir de lo ocurrido, los vecinos reclamaron una mayor presencia policial en las calles y pidieron que se incrementen los operativos de control, especialmente sobre las motos que circulan por Mar del Plata.