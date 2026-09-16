“Hagamos una ronda”: Una facultad tendrá un dispositivo de cuidado para hijos de estudiantes.

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) aprobó por unanimidad la creación de “Hagamos una ronda”, el primer dispositivo de cuidado de las niñeces destinado a hijos e hijas de estudiantes de la carrera.

La iniciativa comenzará a implementarse el 1° de octubre y surgió a partir de un relevamiento sobre las condiciones socioeconómicas y las estrategias de cuidado de quienes cursan la carrera.

La propuesta fue impulsada a partir del trabajo del Programa de Salud Mental Perinatal de la Facultad y busca atender una problemática que, según explicó la vicedecana Julieta Filippi, impacta directamente en las posibilidades de sostener las trayectorias académicas.

Julieta Filippi, vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Es una iniciativa que venimos pensando hace tiempo, pero que pudimos darle cuerpo ahora, en este momento, gracias al Programa de Salud Mental Perinatal de nuestra facultad”, explicó Filippi en diálogo con Extra (102.1).

La funcionaria señaló que todos los años la Facultad realiza una encuesta entre los estudiantes que ingresan para conocer distintos indicadores socioeconómicos. “Se observó indicadores muy diferentes a los años anteriores vinculados con las estrategias de cuidado de los y las estudiantes que tienen hijos en nuestra facultad”, sostuvo Filippi, y precisó que, dentro de ese grupo, “de cada 10, 8 son mujeres”.

Según describió, la posibilidad de contratar personas para las tareas de cuidado disminuyó, mientras que también se redujeron los apoyos provenientes de familiares. En ese contexto, las familias deben recurrir a estrategias cotidianas cada vez más difíciles de sostener.

La propuesta fue impulsada a partir del trabajo del Programa de Salud Mental Perinatal de la Facultad.

“Esto hace que las estrategias de cuidado de los y las estudiantes sean cada vez más hábiles, que se vayan resolviendo día a día con el desgaste que eso conlleva, que sean de peor calidad y que no sean sostenibles en el tiempo”, afirmó.

La vicedecana ejemplificó la situación con algunos de los relatos recogidos: estudiantes que deben trasladarse en colectivo con sus hijos y coordinar el cuidado durante el trayecto, o que directamente concurren con ellos a las clases. “Nos ha pasado de tener que trabajar o cursar con nuestros hijos en algún momento, estás distraído, no pensás igual, estás mirando qué es lo que hace”, explicó.

Un espacio de cuidado y acompañamiento para las infancias

Frente a este escenario, Sandra Manarión, docente de la unidad académica y responsable del Programa de Salud Mental Perinatal, propuso la creación de “Hagamos una ronda”.

El dispositivo estará integrado por duplas de cuidadores y no se limitará a resolver la necesidad concreta de cuidado mientras los estudiantes cursan. “Es un espacio de subjetivación para las infancias, con gente súper formada para hacerlo”, explicó Filippi.

La iniciativa comenzará a funcionar el 1 de octubre.

La iniciativa comenzará el 1° de octubre. Actualmente, la Facultad trabaja en el campus institucional para habilitar los espacios de inscripción. Las fechas y modalidades serán comunicadas a través de las redes de “Nacer Entre Palabras”.

En principio, el dispositivo está pensado para niños y niñas de entre 0 y 10 años. Sin embargo, Filippi aclaró que se trata de una propuesta inicial que podría modificarse de acuerdo con la demanda. “Puede replantearse o repensarse en función de las necesidades que vayan apareciendo a partir de las inscripciones”, señaló.

Filippi vinculó la propuesta con la necesidad de generar condiciones que permitan garantizar el acceso y la permanencia. “Nosotros consideramos que la educación superior es un derecho y para poder acceder hay determinadas condiciones sobre las cuales hay que trabajar y tratar de garantizar”, afirmó.

El dispositivo estará integrado por duplas de cuidadores.

En ese sentido, también planteó que las tareas de cuidado tienen un impacto diferencial según el género y defendió la implementación de políticas específicas para atender las dificultades que atraviesan los estudiantes con responsabilidades familiares.

Para la vicedecana, “el motor de la desigualdad entre mujeres y varones tiene que ver con la mala distribución de la tarea de cuidado”, y sostuvo que existe una corresponsabilidad estatal en esa materia.