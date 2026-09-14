Forzó las persianas de una concesionaria y una carnicería, ingresó a los comercios y no se llevó nada

Un delincuente violentó en la madrugada de este lunes la persiana y la puerta de una concesionaria y una carnicería ubicadas en la avenida Arturo Alió, pero no sustrajo ningún elemento.

El primer hecho se registró minutos antes de las 3 en el comercio situado entre Avellaneda y Alvarado, donde el sujeto que vestía un chaleco negro y un buzo rojo debajo levantó la cortina metálica con las manos, la dobló y accedió arrastrándose por el suelo.

Sin embargo, el malviviente recorrió las instalaciones con una linterna, merodió por el lugar y se retiró sin robar nada, para luego continuar su rumbo por la avenida hasta llegar a la esquina de Juan B. Justo.

Una vez allí, alrededor de las 3:30, el agresor repitió la acción y forzó la persiana de una pollería y carnicería, en la que destrozó la puerta corrediza y consiguió entrar al local de la misma manera.

No obstante, en esa ocasión volvió a irse con las manos vacías y escapó en la misma dirección por la que había llegado, aunque se desconoce si intentó irrumpir en otro negocio.

En los dos intentos de robo fue captado por las cámaras de seguridad y las víctimas denunciaron los hechos en redes sociales.