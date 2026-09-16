Desesperada búsqueda de un gato negro en Nueva Pompeya: "No es callejero, es importante encontrarlo"

Petro fue visto por última vez en la madrugada del viernes.

La familia de Petro busca desesperadamente a su mascota, que se perdió en el barrio Nueva Pompeya en inmediaciones de las calles Dorrego y 3 de Febrero.

El gato negro fue visto por última vez durante la noche del 10 de septiembre y la madrugada del 11 y desde entonces no lograron dar con su paradero.

Petro es un gato de pelaje negro, de tamaño mediano y cinco años de edad. Tiene ojos verdes, orejas grandes y cola larga. Su familia lo describió como un animal de buen carácter, aunque también asustadizo.

A través de las redes sociales, piden colaboración a la comunidad para poder localizarlo y reencontrarse con él:

En el mensaje, su familia puso especial énfasis en remarcar que Petro no es un gato callejero y que es muy importante que pueda regresar a su casa.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero o lo hayan visto en los últimos días pueden comunicarse al 223 497 2367. En la medida de lo posible, si alguien lo encuentra se pide retenerlo hasta que su familia se pueda acercar.