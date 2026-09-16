Cambios en la ruta 226: el peaje ya funciona con un nuevo sistema de pago

La empresa Corresur ya aplicó el nuevo sistema de pago en el peaje de ruta 226 situado entre Tandil y Balcarce.

Las nuevas tecnologías de cobro en los peajes de las rutas argentinas comenzaron a aplicarse durante este 2026 de manera continua y la transformación planificada desde hace tiempo llegó finalmente a la ruta 226. En la estación La Vasconia, ubicada en el kilómetro 153, ya quedó incorporada la nueva modalidad con tótems de autogestión que permiten realizar los cobros de manera electrónica a quienes no cuentan con TelePASE.

La puesta en marcha de estos dispositivos implica el reemplazo del cobro manual. Desde ahora, las cabinas de la estación dejaron de recibir billetes y los conductores que no estén adheridos al sistema de telepeaje deben abonar mediante las alternativas disponibles en los tótems.

Cómo pagar sin TelePASE

El pago puede realizarse con tarjetas de débito o crédito que cuenten con tecnología contactless. También es posible utilizar billeteras virtuales mediante el escaneo de códigos QR.

La modificación forma parte del proceso de modernización de las estaciones del corredor que lleva adelante Corresur y apunta a reducir los tiempos de espera y agilizar el tránsito, además de disminuir el manejo de dinero en las cabinas.

El peaje de La Vasconia, con nuevo sistema desde este mes de septiembre. (Foto eleco.com.ar)

TelePASE: una diferencia en el costo

El nuevo esquema también establece una diferencia entre quienes utilizan TelePASE y quienes pagan electrónicamente en los tótems.

Los usuarios adheridos al sistema automático mantienen una tarifa 50 por ciento inferior a la correspondiente al pago electrónico efectuado mediante los dispositivos de autogestión. De esta manera, quienes no poseen TelePASE terminan abonando el doble por cada paso.

Desde Corresur recomendaron a los usuarios frecuentes adherirse al sistema, tanto por la diferencia en el valor del peaje como por la posibilidad de atravesar las estaciones sin detenerse para efectuar el pago.

La adhesión al sistema Telepeaje Plus se realiza de manera online y sin costo. Para completar el trámite es necesario asociar el vehículo a un medio de pago válido.

Una vez registrado, el vehículo es detectado automáticamente por las antenas instaladas en las estaciones y el importe correspondiente se cobra sin intervención del conductor. Además del menor costo, esta modalidad permite utilizar las vías destinadas al pago electrónico sin detenerse.

Cómo regularizar un paso impago

Corresur también habilitó una herramienta para aquellos conductores que hayan atravesado una estación sin TelePASE y no hayan abonado el importe correspondiente en los tótems.

A través del sitio oficial de la empresa, mediante la opción “consultá y regularizá tus viajes”, los usuarios pueden consultar las pasadas registradas a nombre del dominio del vehículo y cancelar las deudas pendientes.

El procedimiento permite realizar la regularización de manera remota, sin necesidad de concurrir nuevamente a una estación de peaje.

Con la incorporación de los tótems en La Vasconia, la estación de la ruta nacional 226 avanza así hacia un sistema de cobro completamente electrónico y deja atrás el pago con efectivo.