Encapuchados y sin forzar el portón: así entraron cinco delincuentes a la casa asaltada de Los Troncos

Las cámaras de seguridad de la casa asaltada la semana pasada en el barrio Los Troncos revelaron el modus operandi de los cinco delincuentes encapuchados que ingresaron pese a que el portón del garage estaba cerrado, luego de inhibir el sistema de cierre.

La secuencia quedó registrada a las 20.17 del jueves. En las imágenes se observa cómo los delincuentes llegan hasta el frente de la propiedad y, después de manipular el portón con una copia, logran abrirlo e ingresar al garage. Todos llevaban el rostro cubierto.

Si bien en un primer momento había trascendido que habían sido tres los asaltantes, el registro da cuenta que fueron cinco los delincuentes que entraron a la propiedad, además de un sexto que se presume que hacía de "campana".

Una vez dentro de la vivienda, los ladrones redujeron a los integrantes de la familia, los maniataron y revisaron distintos ambientes en busca de objetos de valor. Tal como se informó, los intrusos se llevaron dólares, alhajas y las llaves del inmueble.

Las víctimas fueron un hombre de 81 años, su esposa de 74 y la hija del matrimonio, de 51. Los delincuentes utilizaban ropa oscura, tenían el rostro cubierto y guantes. Para inmovilizar a los integrantes de la familia utilizaron corbatas y cordones.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Alvarado y Paunero. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los delincuentes escaparon luego de que se activara una de las alarmas de la propiedad, aunque no se pudo establecer por el momento hacia dónde huyeron.

Una de las víctimas habló con 0223 después del episodio y expresó la preocupación que le generó comprobar que, pese a haber cerrado el acceso a la vivienda, los delincuentes pudieron ingresar.

“Los portones ya no son seguros. No quisiera que nadie tenga que vivir esto tan terrible y terrorífico que vivimos con cinco intrusos que se aparecen dentro de tu casa cuando vos ya cerraste toda la casa”, alcanzó a comentar.

La investigación quedó a cargo de personal de la comisaría novena y las actuaciones serán remitidas a la fiscalía temática encabezada por Mariano Moyano.