¿Último día de frío?: cómo estará el clima este miércoles en Mar del Plata
El pronóstico para este miércoles 16 de septiembre y los próximos días en la ciudad. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Las temperaturas bajo cero de las últimas mañanas de a poco se va yendo de Mar del Plata, que comenzó este miércoles 16 de septiembre con una temperatura de 3,9°C y un pronóstico para los próximos días que prometen.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy un cielo parcialmente nublado y condiciones de viento calmo.
La humedad es de 65%, mientras que la presión atmosférica está en 1022,9 hPa, con una visibilidad que alcanza los 10 kilómetros.
Hacia la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima estimada de 11°C.
Por la noche, las condiciones se mantendrán con algo de nubosidad, mientras que la temperatura descenderá nuevamente hasta alrededor de 9°C.
En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del norte durante los distintos momentos de la jornada. La probabilidad de precipitaciones es del 0% para la mañana, la tarde y la noche.
Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata
El pronóstico para los próximos días muestra un progresivo ascenso de las temperaturas máximas:
Jueves: mínima 7°C, máxima 20°C.
Viernes: mínima 9°C, máxima 19°C.
Sábado: mínima 8°C, máxima 20°C.
Domingo: mínima 11°C, máxima 22°C.
Lunes: mínima 12°C, máxima 19°C.
Martes: mínima 8°C, máxima 20°C.
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