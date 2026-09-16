¿Último día de frío?: cómo estará el clima este miércoles en Mar del Plata

Las temperaturas bajo cero de las últimas mañanas de a poco se va yendo de Mar del Plata, que comenzó este miércoles 16 de septiembre con una temperatura de 3,9°C y un pronóstico para los próximos días que prometen.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy un cielo parcialmente nublado y condiciones de viento calmo.

La humedad es de 65%, mientras que la presión atmosférica está en 1022,9 hPa, con una visibilidad que alcanza los 10 kilómetros.

Hacia la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima estimada de 11°C.

Por la noche, las condiciones se mantendrán con algo de nubosidad, mientras que la temperatura descenderá nuevamente hasta alrededor de 9°C.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del norte durante los distintos momentos de la jornada. La probabilidad de precipitaciones es del 0% para la mañana, la tarde y la noche.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

El pronóstico para los próximos días muestra un progresivo ascenso de las temperaturas máximas:

Jueves: mínima 7°C, máxima 20°C.

Viernes: mínima 9°C, máxima 19°C.

Sábado: mínima 8°C, máxima 20°C.

Domingo: mínima 11°C, máxima 22°C.

Lunes: mínima 12°C, máxima 19°C.

Martes: mínima 8°C, máxima 20°C.