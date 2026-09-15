Mejora el clima este miércoles y vienen días con más de 20°
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h para la noche del martes, y un repunte a partir de la siguiente jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de una jornada súper ventosa e inestable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las condiciones comenzarán a mejorar desde este miércoles y adelantó días con máximas superiores a los 20°.
Sin embargo, antes el martes finalizará con mal tiempo: el organismo prevé una noche con chaparrones, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sector sudeste y apenas 6°.
En cuanto al miércoles, el pronóstico tiene otro color y se espera que el termómetro alcance los 14° de máxima, aunque la mínima vuelve a ser baja, de solo 2°.
Además, el SMN anticipó que el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día y que el viento soplará de suave a moderado proveniente del norte, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h desde la mañana hasta la noche.
La temperatura seguiría en alza durante el resto de la semana, para la que proyectan máximas de entre 18° y 22° y un fin de semana espectacular.
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