Mejora el clima este miércoles y vienen días con más de 20°

Este miércoles empieza a mejorar el clima en Mar del Plata.

Luego de una jornada súper ventosa e inestable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las condiciones comenzarán a mejorar desde este miércoles y adelantó días con máximas superiores a los 20°.

Sin embargo, antes el martes finalizará con mal tiempo: el organismo prevé una noche con chaparrones, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sector sudeste y apenas 6°.

Llegan días ideales para disfrutar del aire libre en Mar del Plata.

En cuanto al miércoles, el pronóstico tiene otro color y se espera que el termómetro alcance los 14° de máxima, aunque la mínima vuelve a ser baja, de solo 2°.

Además, el SMN anticipó que el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día y que el viento soplará de suave a moderado proveniente del norte, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h desde la mañana hasta la noche.

La temperatura seguiría en alza durante el resto de la semana, para la que proyectan máximas de entre 18° y 22° y un fin de semana espectacular.