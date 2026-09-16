Dolor: murió Federico, el motociclista que había chocado contra un patrullero en avenida Luro

El hombre había sido trasladado al Higa luego del accidente ocurrido en julio en Luro y España. Foto 0223.

La espera de su familia terminó este miércoles con la peor noticia. Federico, el motociclista de 40 años que había chocado contra un patrullero en avenida Luro, murió después de permanecer internado durante más de dos meses a raíz de las graves heridas que sufrió en el accidente.

El hombre había ingresado con "politraumatismos, múltiples fracturas y requirió asistencia respiratoria mecánica".

El fallecimiento fue comunicado a 0223 por allegados a la familia, quienes señalaron que el hombre murió cerca de las 7 de la mañana. "El 19 de agosto le agarró un paro y después ya no aguantó por todas las heridas y traumatismos que le ocasionó el accidente", contaron a este medio.

Federico había resultado con fracturas múltiples en la muñeca, el fémur, la pelvis y la mandíbula luego del choque ocurrido el 14 de julio, cuando circulaba en moto por avenida Luro y terminó impactando contra un móvil de la Policía Bonaerense.

Luego del siniestro fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a los testigos, cuando el móvil policial (que se dirigía a una presunta emergencia con la sirena activada) atravesó el semáforo en rojo, chocó con la moto en un violento siniestro. Como consecuencia del impacto, el conductor salió despedido varios metros y cayó con fuerza sobre el asfalto.

Una ambulancia del Same lo asistió en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde se mantuvo internado con pronóstico reservado.

El hombre chocó contra un patrullero que cruzaba la avenida en rojo.

En los días posteriores al siniestro, su familia había iniciado una campaña para reunir fondos destinados a afrontar los gastos de su internación y comprar elementos de higiene y otros insumos que necesitaba durante su recuperación.

Según había contado su hermano a 0223 a comienzos de septiembre, Federico se encontraba intubado y sin respuestas neurológicas, luego de haber sufrido un paro cardíaco que había complicado aún más su estado de salud.

Según había contado su hermano a 0223 a comienzos de septiembre, Federico se encontraba intubado y sin respuestas neurológicas, luego de haber sufrido un paro cardíaco

Ahora, sus allegados confirmaron su muerte, ocurrida después de más de dos meses de internación como consecuencia de las lesiones sufridas en aquel accidente. "Nadie de la policía se acercó, nadie nos llamó", reclamaron mientras lamentaron la enorme pérdida.