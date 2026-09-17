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A buscar la reposera: pronostican días de 20 grados en Mar del Plata

El pronóstico para “La Feliz” anticipa buenas condiciones para lo que resta de la semana aunque no se descarta un proceso de mal tiempo.

Buen tiempo y temperaturas agradables: así estará el clima en Mar del Plata durante los próximos días. Foto archivo: 0223.

17 de Septiembre de 2026 08:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de una seguidilla de mañana glaciares, Mar del Plata tendrá un nuevo veranito, que se prolongará al menos, hasta el fin de semana aunque no se descartan lluvias.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de jueves espectacular en relación al crudo invierno, que parece no querer irse, sobre todo esta mañana: a las 8 la sensación térmica era de 1,5 grados.

Para hoy se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 20 grados. Durante la mañana continuará la neblina, mientras que hacia la tarde el cielo estará despejado. Por la noche se prevé cielo ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 14 grados.

El viento soplará del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada. Además, durante la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones.

 

Cómo seguirá el tiempo

El viernes tendrá temperaturas similares, con una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados.

Las condiciones agradables se extenderán durante el fin de semana. Para el sábado se anticipan entre 8 y 22 grados, mientras que el domingo tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados, aunque podría haber lluvias y tormentas por la tarde y noche.

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