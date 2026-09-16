Clavate los cortos: se vienen cuatro días espectaculares en Mar del Plata

Cómo estará el clima este jueves 17 de septiembre en Mar del Plata.

Después de tantas jornadas frescas y de condiciones adversas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trae una buena noticia para los marplatenses y anticipa cuatro días consecutivos con máximas que superarán los 20°.

En principio, para la noche del miércoles se espera que la temperatura descienda hasta los 9°, con cielo algo nublado y viento moderado del sector norte, a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Se podrá visitar la playa durante el fin de semana en Mar del Plata.

Para el jueves, el organismo prevé que el termómetro alcance una máxima de 21° y una mínima de 6°, que se registraría durante la mañana, cuando además se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del sector noroeste.

Sin embargo, el viento perderá intensidad después del mediodía y soplará con menor fuerza, mientras que el cielo permanecerá despejado, condiciones que darán lugar a una tarde de lujo en la ciudad.

A su vez, la jornada se despedirá con unos agradables 15° y el SMN anticipa máximas de 20° para el viernes, 22° para el sábado y 23° para el domingo, en una seguidilla de jornadas de buen tiempo en Mar del Plata.