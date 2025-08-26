Ante los primeros días cálidos, advierten sobre la posible aparición del mosquito del dengue: cómo prevenirlo

Esta enfermedad infecciosa es transmitida principalmente por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti.

Mar del Plata atraviesa una jornada cálida a pleno sol que anticipa la inminente llegada de la primavera. Con dicha estación también aparecen enfermedades estacionales y las transmitidas por los mosquitos, como el dengue.

En ese marco, cada 26 de agosto se conmemora el Día Mundial contra el Dengue, con el fin de crear conciencia sobre esta enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, momento en el que se busca ampliar la prevención y los controles en la población.

Según señalan los especialistas, este mosquito se ha adaptado a nuevas zonas y se volvió una constante en todo el país, extendiendo su período de permanencia más allá de lo estacional.

Su fácil reproducción preocupa, en especial en momentos donde comienzan a aumentar las temperaturas, las lluvias se vuelven más intensas y el calor se incrementa. "El Aedes aegypti necesita muy poco para reproducirse: apenas unas gotas de agua estancada y algo de calor. El cambio climático le da cada vez más margen para proliferar y mantenerse activo durante todo el año. Por eso, no podemos bajar la guardia”, alertó Rodolfo Lujan, médico infectólogo del CMC de San Juan de Boreal Salud (MP 4412).

El mosquito (portador también de los virus del Chikungunya y Zika) adquiere el virus al alimentarse de personas infectadas y lo transmite al picar a otras. Es decir, el contagio no se da de persona a persona.

Síntomas

Desde la Secretaría de Salud del Municipio emitieron una serie de síntomas a tener en cuenta:

-Dolor de cabeza, ojos y fiebre alta⁣

-Dolores musculares y articulares⁣

-Erupción en la piel y sarpullido ⁣

Recomendaciones⁣

-Sellá la tapa de pozos ciegos, cámaras sépticas, letrinas y tanques de agua ⁣

-Limpiá bebederos, rejillas, canaletas, floreros⁣

-Desmalezá patios y jardines ⁣

-Tirá botellas, bidones, latas⁣

-Limpiá recipientes que junten agua y vaciá el agua de los neumáticos ⁣

-Utilizá repelentes y mosquiteros ⁣