Fenómeno El Niño: empieza el debate por la emergencia climática preventiva en Mar del Plata

El proyecto para declarar la emergencia climática preventiva en General Pueyrredon comenzará a ser debatido este jueves en el Concejo Deliberante. La iniciativa impulsada por la concejala Vilma Baragiola fue incluida en el temario de la Comisión de Ambiente, que se reunirá a partir de las 9.30.

La propuesta plantea establecer la emergencia durante 180 días, con posibilidad de prorrogarla, y busca que el Municipio adopte medidas de prevención frente al escenario meteorológico previsto para los próximos meses.

La Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante tratará el proyecto este jueves desde las 9.30.

El proyecto había sido presentado a comienzos de septiembre, a partir de los pronósticos que anticipan una posible influencia del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante la primavera y el verano. Entre los riesgos señalados aparecen mayores precipitaciones y la posibilidad de eventos meteorológicos intensos.

La iniciativa propone implementar un Plan Integral Preventivo, con especial atención sobre las zonas consideradas más vulnerables del distrito. El objetivo es fortalecer las tareas de prevención, monitoreo y respuesta ante eventuales episodios de lluvias intensas, inundaciones, ráfagas y otros fenómenos asociados.

Vilma Baragiola impulsó la iniciativa que busca reforzar la prevención ante posibles eventos climáticos extremos.

El debate en la Comisión de Ambiente será el primer paso legislativo del proyecto. A partir de allí, los concejales deberán analizar el alcance de la emergencia propuesta, las herramientas que implicaría para el Ejecutivo y las medidas concretas que deberían implementarse.

La discusión se dará además en un contexto en el que otros sectores políticos también comenzaron a plantear medidas vinculadas a la preparación de Mar del Plata frente al escenario climático previsto para la próxima temporada.