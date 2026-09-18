Explota la interna libertaria: Patricia Bullrich compartió un video cantando uno de los hits de Lali
Patricia Bullrich publicó un sugerente video en sus redes sociales en el que se la ve escuchando a Lali Espósito y acompañó las imágenes con una frase que rápidamente llamó la atención.
Por Redacción 0223
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En medio de la interna que atraviesa al oficialismo, Patricia Bullrich publicó un sugerente video en sus redes sociales en el que se la ve escuchando a Lali Espósito. Además, acompañó las imágenes con una frase que rápidamente llamó la atención: “No me importa”.
El mensaje aparece después de que la senadora volviera a marcar diferencias con la conducción económica del Gobierno y apuntara directamente contra Luis Caputo por los cambios vinculados al área de Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 "Sé que todos los pero tienen un por qué", escribió.
Bullrich había cuestionado que esas modificaciones no fueran discutidas previamente en la mesa política y sostuvo que se sintió “tomada de tonta” al conocerlas. Según planteó, el proyecto llegó con cambios que no habían sido informados a los legisladores oficialistas y señaló que el Presupuesto depende del Ministerio de Economía, conducido por Caputo.
En ese contexto, el video con Lali puede leerse como un nuevo gesto de Bullrich para mostrar que mantiene una agenda propia mientras escala la tensión dentro de La Libertad Avanza.
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