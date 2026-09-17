Un chofer de un ómnibus terminó con una lesión en el rostro tras un conflicto con un pasajero por el equipaje
Un conflicto en la terminal de ómnibus de Villa Gesell terminó con un chofer golpeado, un aprehendido y una causa judicial por lesiones leves.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un episodio de violencia registrado este miércoles en la terminal de ómnibus de Villa Gesell derivó en la aprehensión de un hombre y la apertura de una causa por lesiones leves, luego de un enfrentamiento con el conductor de un micro de una empresa de transporte de pasajeros.
La intervención policial se inició tras un llamado que alertó sobre un conflicto entre un pasajero y el chofer de la unidad. Cuando los efectivos llegaron al lugar, procedieron a entrevistar por separado a las personas involucradas para esclarecer el origen de la disputa.
De acuerdo con lo establecido durante las primeras actuaciones, la discusión se habría desencadenado por el procedimiento para retirar equipaje de la bodega del colectivo. En ese contexto, los agentes constataron que el conductor presentaba una lesión en el rostro compatible con un golpe de puño.
Los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continuaron las diligencias correspondientes, con intervención de la UFID N° 6.
La fiscalía avaló el procedimiento y dispuso el inicio de actuaciones por lesiones leves, además de notificar al hombre señalado sobre la formación de la causa. Luego de cumplidas las diligencias, recuperó la libertad.
La investigación permanece abierta para establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y las circunstancias que derivaron en la agresión denunciada.
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