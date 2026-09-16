Cayó un sospechoso por la estafa de los 80.000 dólares en Villa Gesell: había engañado a otras dos personas en Madariaga

El sujeto de 30 años detenido en el AMBA tras una investigación iniciada en Madariaga.

Una investigación por una serie de estafas telefónicas cometidas contra personas mayores en General Madariaga y Villa Gesell permitió identificar y aprehender a un hombre de 30 años. El procedimiento se concretó en la localidad de Villa José León Suárez, partido de San Martín, luego de que las tareas investigativas permitieran establecer una presunta vinculación con los hechos.

Entre los episodios analizados se encuentra una estafa ocurrida el 10 de septiembre en Villa Gesell, donde una mujer de 80 años entregó aproximadamente 80.000 dólares a un hombre que se presentó en su domicilio tras una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por una familiar.

Según la denuncia, la víctima había recibido la comunicación de una supuesta sobrina, quien le indicó que debía entregar sus dólares para registrarlos a raíz de un supuesto anuncio presidencial. La mujer recibió la promesa de que el dinero le sería devuelto una vez finalizado el trámite.

El hombre llegó a la vivienda aproximadamente media hora después del llamado y retiró el dinero en efectivo. La estafa fue descubierta cuando la mujer se comunicó con su verdadera sobrina y confirmó que nunca había enviado a nadie.

La investigación avanzó a partir de otros hechos en Madariaga

La pesquisa se inició tras dos denuncias realizadas el 9 de septiembre en General Madariaga, donde mujeres de 88 y 90 años fueron víctimas de un mecanismo de engaño similar. En ambos casos, los autores les hicieron creer que un familiar había sufrido un accidente y que debían entregar dinero para evitar una supuesta detención.

Las víctimas dejaron el dinero en bolsas dentro de canastos de basura, que posteriormente fueron retiradas por un hombre.

El análisis de las cámaras de seguridad municipales, realizado por personal de la Secretaría de Seguridad, aportó información sobre los movimientos relacionados con los hechos. El trabajo conjunto con la policía permitió avanzar en la identificación del sujeto de 30 años.

A partir de los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N.º 2 de Dolores autorizó un allanamiento en un domicilio de Villa José León Suárez. El operativo contó con la participación del Grupo GAD y permitió concretar la aprehensión del sospechoso.

Allanamiento y elementos incautados

Durante el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares, prendas de vestir y zapatillas que serían de interés para la investigación, dos cargadores de armas de fuego y un vehículo Volkswagen Polo Track, entre otros elementos.

La aprehensión fue avalada por el Ministerio Público Fiscal, que dispuso el secuestro de los elementos y la continuidad de las diligencias correspondientes.

La investigación busca determinar las circunstancias de los hechos y establecer la vinculación del sospechoso con las estafas denunciadas en General Madariaga y Villa Gesell.

La causa continúa bajo intervención de la Justicia, con las actuaciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los episodios.