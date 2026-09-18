“Ya no hay horarios seguros”: el reclamo de los vecinos de Punta Mogotes tras el ataque a tiros a un gasista

Esta mañana un violento suceso sacudió al barrio Punta Mogotes en Mar del Plata. Un hombre fue baleado por dos delincuentes que circulaban en moto por la zona e intentaron robarle el auto.

Tras forcejear con él y disparar en reiteradas oportunidades, los motochorros desistieron del robo del vehículo y huyeron a toda velocidad. La víctima fue asistida inicialmente en la UPA de Punta Mogotes, pero luego se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

La víctima fue trasladada de urgencia al Higa y continúa recuperándose tras resistirse al robo.

"Empecé a escuchar sonidos parecidos a disparos. Salimos y vimos mucho alboroto de gente. Al revisar las cámaras de seguridad, observamos dos autos, uno blanco y otro detrás, escapando a gran velocidad hacia la costa. Las motos, por su parte, se desviaron hacia la zona de Lynch", contó a 0223 Victoria, una comerciante de la zona.

"Todo ocurrió muy rápido. Es muy raro para Punta Mogotes, que siempre fue un barrio residencial muy tranquilo. Nos llamó la atención que sucediera alrededor de las 10:30 de la mañana, que es un horario con mucho movimiento", agregó la mujer. A su lado, Ricardo, otro vecino del barrio contó lo que vivió: "Vi a dos hombres peleándose en medio de la calle. Uno con remera verde y short y el otro con vaquero y remera blanca. De repente empezaron a disparar, se estaban peleando en el suelo mientras uno gritaba: '¡Tirale, tirale!'".

"Se escucharon cuatro detonaciones. Luego escaparon: el sujeto de remera verde se subió a un vehículo también verde y huyó a todo trapo. Aparentemente, él era quien resultó herido de bala", agregó Ricardo. En la misma línea, Victoria comentó: "Punta Mogotes está muy inseguro; prácticamente toda Mar del Plata parece zona liberada. Vivo acá hace 40 años y nunca vi algo semejante. Ya no hay horarios seguros y hay que estar alerta constantemente".

"En los comercios nos vemos obligados a cerrar temprano por precaución. Lo que más nos atemoriza es el accionar constante de los delincuentes en moto", agregó la vecina. Ricardo coincidió: "La situación empeora día a día. Antes eran hechos esporádicos, pero ahora ocurren con suma frecuencia. Almacenes y panaderías deben cerrar antes de tiempo por el temor generalizado de los vecinos".

"La presencia policial es casi nula y no nos sentimos protegidos", expresó una vecina.

Para cerrar, Mariana, otra vecina de la zona remarcó: "El tránsito de motos sospechosas es constante durante todo el día. Los vecinos tenemos cámaras y alarmas, pero no podemos estar 24/7 pendientes de las cámaras. Sumado a esto, la presencia policial es casi nula y no nos sentimos protegidos. Los patrulleros no andan, no nos cuidan, es mucha inseguridad la que hay".