Tragedia en ruta 226: murió un trabajador municipal tras chocar con un camión

La moto siniestrada en ruta 226 en la que se trasladaba la víctima fatal.

Un hombre oriundo de Tandil falleció durante las primeras horas de este viernes como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 226. El siniestro involucró a una motocicleta y un camión, cuyo conductor resultó ileso.

La colisión se registró a la altura del kilómetro 169, en inmediaciones de la calle Buenos Aires. Por circunstancias que son materia de investigación, la moto impactó contra un camión Iveco que circulaba en sentido contrario.

La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta Corven, dominio A299NVY, mientras que el otro vehículo involucrado era un camión Iveco, patente EGR825. Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar.

Según las primeras informaciones confirmadas por la secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, el fallecido se desempeñaba como empleado del área de vialidad del municipio de Tandil.

En tanto, el conductor del camión, oriundo de Olavarría, no sufrió lesiones como consecuencia del accidente.

La zona del choque entre la moto y el camión que dejó un muerto en ruta 226.

Investigación judicial

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N.º 8 de Tandil, que deberá avanzar con las medidas destinadas a esclarecer el accidente.

Cerca de las 9, la motocicleta ya había sido retirada del lugar por personal policial, mientras continuaban las actuaciones relacionadas con la investigación.