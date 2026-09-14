Robo en Tandil: una banda entró por los techos a la casa de un influencer

Cinco delincuentes ingresaron ingresaron por los techos, bajo la modalidad conocida como “boqueteros”.

Un reconocido influencer de Tandil fue víctima de un robo en su vivienda, donde una banda integrada por cinco delincuentes ingresó por los techos y escapó con distintos objetos de valor.

De acuerdo con las primeras imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, los ladrones habrían realizado tareas de inteligencia previas para conocer los movimientos de la casa y determinar cuál era el momento de mayor vulnerabilidad.

La oportunidad llegó durante un corte de luz. Pese a que la propiedad contaba con cámaras de seguridad y alarma, los delincuentes aprovecharon la interrupción del suministro eléctrico para llevar adelante el golpe.

Entraron por los techos y provocaron importantes destrozos

Los delincuentes utilizaron una modalidad conocida como “boqueteros”. Accedieron a la propiedad por los techos, levantaron chapas y posteriormente rompieron distintos sectores de los techos de yeso para poder ingresar a los ambientes.

El ingreso dejó importantes daños materiales en diferentes sectores de la vivienda.

Al momento del robo, Jero Beber y su madre, Marcela Boulanger, se encontraban fuera de la casa. Un familiar fue quien les avisó lo que había ocurrido y, posteriormente, pudieron revisar las imágenes registradas por las cámaras.

“A medida que voy viendo videos, es cada vez peor”, expresó Boulanger al describir el impacto que le provocó observar cómo habían ingresado los delincuentes y los destrozos que habían dejado.

Qué se llevaron de la casa

Entre los elementos sustraídos había herramientas e insumos utilizados por Beber para sus actividades profesionales, además de material deportivo y otros objetos.

También fueron robadas pertenencias de gran valor afectivo para la familia, cuya importancia excede su valor económico.

La investigación apunta ahora a determinar quiénes fueron los cinco integrantes de la banda y cómo fue planificado el robo.

La familia entregó a la Justicia la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad, que podrían resultar claves para reconstruir el recorrido de los delincuentes e intentar identificarlos.

Quién es Jero Beber

Jerónimo “Jero” Beber es un entrenador de tenis e influencer de Tandil, con presencia en redes sociales donde combina contenido relacionado con el deporte, la moda y la indumentaria urbana.

Beber está vinculado a la Academia Tandil Tenis, donde se desempeñó como profesor y entrenador de jóvenes jugadores. También acompañó a tenistas tandilenses en competencias y giras internacionales.

En paralelo, construyó una comunidad en redes sociales a partir de contenido sobre ropa, tendencias y estilo urbano, además de publicaciones relacionadas con su vida cotidiana y el deporte.

Un antecedente reciente en Tandil

El robo ocurre pocos meses después de otro episodio de similares características que tuvo como víctima al medallista olímpico Juan Martín del Potro.

La vivienda del extenista se encuentra a algunas calles de distancia de la propiedad de Beber, según la información difundida sobre ambos hechos.

El nuevo robo generó preocupación en Tandil, especialmente por el nivel de planificación que habría requerido el ingreso a la vivienda y la cantidad de personas involucradas.