Usan el nombre de zoonosis para entrar a casas y llevarse animales: alerta en Tandil

Una falsa inspección y el retiro de una mascota encendieron la alerta en Tandil.

Desde el área de bromatología y zoonosis del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) de Tandil emitieron una advertencia a la comunidad por personas que se presentan en domicilios particulares asegurando pertenecer a esa dependencia municipal, pero sin acreditar su identidad como agentes oficiales.

La alerta surgió a partir de denuncias realizadas por vecinos. En uno de los casos, una mujer que llegó a bordo de un vehículo utilitario manifestó pertenecer a bromatología y retiró una mascota del domicilio. Sin embargo, no presentó una credencial que acreditara su identidad, tampoco labró un acta ni entregó documentación relacionada con el procedimiento.

En otro episodio, una persona aseguró que existía una denuncia y utilizó ese argumento para ingresar a una vivienda con el objetivo de observar las condiciones en las que se encontraba un animal. La propietaria permitió el acceso al confiar en que se trataba de personal municipal.

Luego de verificar sus registros, desde bromatología y zoonosis confirmaron que ninguno de los dos procedimientos había sido dispuesto por el organismo.

Ante estas situaciones, la dependencia municipal remarcó que la utilización de su nombre puede generar una situación de confianza que lleve a los vecinos a permitir el ingreso a sus viviendas, proporcionar información personal o entregar animales.

Desde el área recordaron que las actuaciones oficiales se llevan adelante con personal debidamente identificado y siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes. Además, señalaron que, en una primera instancia, se prioriza la información y la adecuación voluntaria antes de recurrir a medidas restrictivas.

Qué se recomienda ante una visita

Ante la presencia de una persona que manifieste pertenecer a bromatología y zoonosis, el organismo recomendó solicitar siempre la credencial y la identificación oficial antes de permitir el ingreso al domicilio o brindar información.

En caso de dudas, se aconseja no permitir el acceso ni entregar animales, documentación o bienes hasta verificar la identidad de la persona y el motivo de la intervención. Para corroborar si existe una actuación vigente, se puede consultar a bromatología y zoonosis en Av. Colón 1112 de Tandul, o comunicarse a los teléfonos 249 443-2079 y 249 444-6832.

Si se presenta una situación sospechosa, también se puede contactar al 911 o a Protección Ciudadana, a través de los números 249 434-3683 y 249 460-9731.