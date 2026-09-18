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Robo de autos

Entradera en Los Pinares: investigan otros hechos en los que usaron el mismo auto

El Toyota Yaris había sido robado el lunes. Secuestraron un arma calibre .22, municiones y otra chapa patente con pedido de secuestro.

El auto había sido robado el lunes.

18 de Septiembre de 2026 18:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Justicia investiga si el automóvil Toyota Yaris en el que un grupo de delincuentes escapó este viernes tras asaltar a un matrimonio de jubilados en el barrio Los Pinares y que abandonaron en la zona de Alberti y Arrué fue empleado en otros hechos similares.

Pistola calibre .22.

Tal como se informó, el rodado fue hallado tras una persecución que hizo personal del Comando de Patrullas Norte. Si bien los delincuentes escaparon, en el lugar se secuestró una chapa patente con pedido de secuestro, un arma de fuego calibre .22 con diez municiones, una mochila, un morral y documentación de una motocicleta.

“El automóvil había sido robado el 14 de septiembre en jurisdicción de la comisaría sexta, cuando dos sujetos armados interceptaron a la conductora y la despojaron del rodado”, informaron autoridades policiales.

Municiones secuestradas.

En ese rodado escaparon los tres sujetos que en horas de la mañana, con sus rostros cubiertos y guantes, sorprendieron a una pareja de aproximadamente 75 años y los redujeron dentro del inmueble en la zona de Valencia al 8000.

Tras revolver los distintos ambientes, escaparon a bordo de un automóvil con dos cámaras de fotos, dos celulares, cuatro relojes, zapatillas y los cuatro mil dólares que la familia tenía guardados.

Elementos hallados en el auto.

En el marco de las actuaciones a cargo del fiscal Mariano Moyano para identificar a los autores también se investiga si el vehículo fue empleado en otros hechos.

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