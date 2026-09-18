Abrieron la puerta y se metieron tres ladrones: robaron 4 mil dólares, celulares y relojes

Un matrimonio de jubilados fue asaltado el viernes a la mañana en su casa del barrio Los Pinares por al menos tres delincuentes que ingresaron al inmueble cuando las víctimas abrieron la puerta de calle.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la zona de Valencia al 8000 cuando los sujetos, que tenían sus rostros cubiertos y usaban guantes, sorprendieron a una pareja de aproximadamente 75 años y los redujeron dentro del inmueble.

El auto fue robado en jurisdicción de la comisaría séptima.

Tras revolver los distintos ambientes, escaparon a bordo de un automóvil con dos cámaras de fotos, dos celulares, cuatro relojes, zapatillas y los cuatro mil dólares que la familia tenía guardados.

Ese rodado era un Toyota Yaris que minutos después fue abandonado en la zona de Alberti y Arrué y que registraba un pedido de secuestro activo desde el lunes pasado cuando fue sustraído en jurisdicción de la comisaría séptima.

Las autoridades judiciales en turno ordenaron la realización de distintas tareas, incluyendo el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad y testigos para identificar a los autores del hecho.