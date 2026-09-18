Un sábado templado y sin lluvias: así estará el tiempo en Mar del Plata en el último fin de semana del invierno

Mar del Plata tendrá este sábado 19 de septiembre una jornada con condiciones agradables y temperaturas templadas, en el marco del último fin de semana del invierno. Según el pronóstico, el termómetro llegará hasta los 22°C y no se esperan lluvias durante todo el día.

La jornada comenzará con una temperatura de alrededor de 12°C durante la mañana, mientras que hacia la tarde se producirá el ascenso térmico hasta alcanzar la máxima prevista de 22°C.

Reposera en mano para ir a la playa.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas. En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico marca 0% de probabilidad de lluvias para todos los períodos del sábado.

El detalle del tiempo para este sábado.

Viento del norte

El viento soplará predominantemente del sector norte. Durante la madrugada tendrá una intensidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que durante la mañana, la tarde y la noche se ubicará entre 13 y 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas para la jornada.

El tiempo agradable comienza a asentarse.

De esta manera, el sábado se perfila como una jornada con temperaturas agradables, nubosidad variable y sin lluvias, en la que los más osados se animarán a pisar la playa y disfrutar del mar.

Para el domingo se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. El SMN anticipa para el domingo 20 una máxima cercana a los 22°C, aunque con aumento de la nubosidad y posibilidad de tormentas hacia la tarde-noche.