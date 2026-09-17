La temperatura sigue en ascenso y romperá la barrera de los 20° en Mar del Plata
La ciudad saboreó el primer día del veranito que se extenderá hasta el domingo. El pronóstico para este viernes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tuvo este jueves una degustación de verano y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la temperatura se mantendrá e incluso subirá unos grados más durante los próximos días.
Conforme al organismo, el jueves se despedirá con una noche especial, con 15°, cielo despejado para apreciar la luna y viento suave de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) desde el sector norte.
Las condiciones de esta jornada se repetirán el viernes, para el que pronosticaron una máxima de 21° y una mínima de 11°, por lo que la mañana no será tan fría como las anteriores.
Y a pesar de que el SMN anunció viento moderado de entre 13 y 22 km/h proveniente del noroeste y el norte para la mañana y la tarde, el único factor negativo es que el cielo se mantendrá mayormente nublado.
El viernes terminará con 14 y fuertes ráfagas de hasta 50 km/h desde el norte, y el Servicio Meteorológico adelantó un fin de semana con 22° de máxima para ambos días, aunque la racha de buen tiempo se cortaría el domingo con tormentas a la tarde y la noche.
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