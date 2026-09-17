La temperatura sigue en ascenso y romperá la barrera de los 20° en Mar del Plata

El viento será suave del norte y el termómetro llegará a 21°, pero las nubes no dejarán ver el sol.

Mar del Plata tuvo este jueves una degustación de verano y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la temperatura se mantendrá e incluso subirá unos grados más durante los próximos días.

Conforme al organismo, el jueves se despedirá con una noche especial, con 15°, cielo despejado para apreciar la luna y viento suave de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) desde el sector norte.

Los días de playa se adelantan con el clima del viernes y el fin de semana en Mar del Plata.

Las condiciones de esta jornada se repetirán el viernes, para el que pronosticaron una máxima de 21° y una mínima de 11°, por lo que la mañana no será tan fría como las anteriores.

Y a pesar de que el SMN anunció viento moderado de entre 13 y 22 km/h proveniente del noroeste y el norte para la mañana y la tarde, el único factor negativo es que el cielo se mantendrá mayormente nublado.

El viernes terminará con 14 y fuertes ráfagas de hasta 50 km/h desde el norte, y el Servicio Meteorológico adelantó un fin de semana con 22° de máxima para ambos días, aunque la racha de buen tiempo se cortaría el domingo con tormentas a la tarde y la noche.