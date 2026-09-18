Tiene 16 años y andaban en una moto robada a mano armada

Un adolescente de 16 años que circulaba a bordo de una moto robada a mano armada horas antes en el barrio Jorge Newbery fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

Efectivos de la UTOI interceptaron el rodado Zanella ZB 110 en la zona de Gascón al 7600 y confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado por el uso de arma de fuego.

La moto había sido sustraída durante la noche del 15 de septiembre, alrededor de las once de la noche en inmediaciones de Alberti y Tandil. Según denuncio una joven de 23 años, mientras circulaba a bordo del rodado fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en otra moto y la amenazaron con un arma de fuego.

Durante la requisa del adolescente también se secuestro un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros, que llevaba entre sus prendas.

La fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 dispuso notificar al adolescente de la formación de causa por encubrimiento y que se trasladado al CEA de Batán.