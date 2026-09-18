Club de fútbol deberá indemnizar a un árbitro que fue agredido durante un partido

La Justicia Civil y Comercial condenó esta semana al Club Social y Deportivo Los Santos del Oeste de Miramar a pagar tres millones y medio de pesos más intereses a un árbitro que fue agredido por jugadores de la sexta división de esa institución al finalizar un partido de fútbol disputado hace casi catorce años.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2012 en el Estadio General Alvarado de esa localidad durante un encuentro de sexta división entre Los Santos del Oeste y Once Unidos que arbitraba Manuel Debrina. Según se acreditó durante el juicio, cerca del final del partido el árbitro decidió suspender el encuentro y varios jugadores del equipo local comenzaron a golpearlo con puños y patadas, provocándole traumatismos y excoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Lo dispuso la Justicia Civil y Comercial.

El árbitro fue trasladado al Hospital Municipal donde recibió atención médica y si bien la agresión también dio lugar a una causa penal por lesiones leves, al momento de la sentencia civil aún permanecía inconclusa.

La jueza Patricia Noemí Juárez consideró probado que los jugadores de Los Santos del Oeste habían cometido un hecho ilícito y entendió que el club debía responder civilmente por la conducta de sus deportistas, al existir una relación de dependencia y haberse producido la agresión mientras representaban a la institución.

En cuanto a la también demandada Liga de Fútbol de General Alvarado, la magistrada rechazó la demanda al considerar que no se había acreditado una relación de dependencia entre la Liga y los jugadores ni una conducta negligente de la entidad en relación con la seguridad del espectáculo.

Lo dispuso la Justicia Civil y Comercial.

En la sentencia se reconoció el daño moral, el lucro cesante –ya que Debrina estuvo aproximadamente cuatro semanas sin poder arbitrar- y los gastos de medicamentos y farmacia; aunque rechazó el daño psíquico, el estético y el daño material más incapacidad.

La magistrada hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios contra el Club Social y Deportivo Los Santos del Oeste y los condenó a pagar tres millones y medio de pesos más los intereses una vez que la misma quede firme.