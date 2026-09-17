Adolescente baleada: preventiva para el joven acusado de dispararle

La causa fue recalificada como lesiones gravísimas en lugar del homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La Justicia de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dictó hace instantes la prisión preventiva del joven de 16 años detenido por haber efectuado el disparo que hirió gravemente a su novia adolescente de 14 años que permanece internada en grave estado en el Hospital Materno Infantil.

En la audiencia realizada este jueves se dispuso la medida por espacio de quince días en el marco de una causa que fue recalificada como lesiones gravísimas en lugar del homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La bala entró por la sien del lado derecho y quedó alojada en el medio del cerebro.

Durante estás dos semanas, la fiscal Mariana Baqueiro avanzará con las medidas pendientes que incluyen la toma de más testimoniales y la realización de una secuencia fáctica.

"Esa medida tiene como objetivo, junto a la perico balística, establecer de manera exacta el contexto en que se disparó el arma a partir de la versión que dió el joven", indicó una fuente judicial consultada por 0223.

Mientras la menor permanece internada en el hospital, el adolescente fue trasladado al Centro de Recepción de Batán.