Rechazan sobreseimiento y ordenan juzgar a acusado de abusar a una nena 

En sintonía con la resolución del Juez de Garantías Gabriel Bombini, la Cámara de Apelación y Garantías rechazó el pedido de sobreseimiento de un hombre acusado de abusar de manera continuada de una chica durante un año y medio y elevó las actuaciones a juicio.

De acuerdo a la investigación que llevó adelante la fiscal Florencia Salas, entre la nochebuena de 2023 y mayo de 2025 el imputado identificado como A.N.S. abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la menor S. M. G. F., quien al inicio de los hechos tenía 12 años de edad. Esas conductas consistieron en tocamientos sobre las partes pudendas de la menor -vagina, cola y pechos- por debajo de sus ropas de vestir, aprovechando siempre las situaciones en las cuales ambos se encontraban a solas.

Lo dispuso la Sala II.

Los miembros de la Sala II tuvieron en cuenta, tal como el decisorio de primera instancia, la contundencia de la exposición de la menor en Cámara Gesell donde "desplegó un relato claro, sin contradicciones, contextualizando los hechos en tiempo y espacio".

En esa testimonial describió sucesos compatibles con maniobras abusivas de naturaleza sexual y especificó en qué consistieron los mismos, reconoció al autor y vínculo que tenían entre ambos, con referencia de tiempo su edad e indicando los lugares en los que habrían acontecido. "Explicó situaciones y describió interacciones físicas y verbales, y su experiencia subjetiva (aspecto y contenidos que se corresponderían con situaciones vividas) sin evidenciar tendencia a la fabulación o advertir que haya sido vulnerable a la sugestión de un adulto de su entorno", dijo el reporte de los profesionales a cargo.

La víctima declaró en Cámara Gesell.

Para los jueces Juan Pablo Lódola y Adrián Angulo "la hipótesis fiscal adquiere sustento suficiente y a diferencia de lo sostenido por el señor defensor entendemos que no estamos frente a un caso de orfandad probatoria, dado que la acreditación de una imputación delictiva debe centrarse en la calidad y no cantidad de los elementos de cargo colectados, dado su entidad probatoria y la convicción que por sí generen sea cual fuere el injusto investigado".

En la resolución tomada en las últimas horas confirmaron la medida del Juzgado de Garantías N°5 que rechazó el pedido de sobreseimiento de A. N. S. y dispuso su elevación a juicio en orden a la presunta comisión del delito de abuso sexual continuado.