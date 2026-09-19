Preocupación en Zacagnini: vecinos denuncian a un hombre por masturbarse dentro de un auto

Las imágenes comenzaron a circular entre vecinos del barrio.

Vecinos del barrio Zacagnini denunciaron a un hombre que fue filmado masturbándose dentro de un auto estacionado en una de las calles de la zona. La situación generó preocupación porque a pocos metros del lugar funciona un colegio.

Identificaron el auto como un Fiat Siena Negro.

Según contó una vecina que difundió el caso en sus redes sociales, el hombre circula en un Fiat Siena negro y suele detenerse en diferentes puntos del barrio. De acuerdo con su relato, espera el paso de mujeres o niñas para comenzar a tocarse dentro del vehículo.

Los vecinos aseguran que no sería la primera vez que ven al mismo hombre y al mismo auto. También señalaron que habría sido visto cerca de plazas, viviendas y colegios.

En uno de los últimos episodios, el hombre quedó registrado dentro del vehículo en una zona frecuentada por chicos y fue enfrentado por un vecino. Las imágenes comenzaron a circular entre los vecinos.

El vecino que grabó el video lo intercepto y el hombre huyó.

Según indicaron, la Policía ya estaría al tanto de la situación y tendría identificado al hombre. Sin embargo, hasta el momento no habría habido avances.

Los vecinos pidieron que quienes hayan visto situaciones similares hagan la denuncia y guarden cualquier foto o video que pueda servir como prueba. También reclamaron que intervenga la Justicia.