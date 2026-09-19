Preocupación en Zacagnini: vecinos denuncian a un hombre por masturbarse dentro de un auto
Ya fue visto en varios lugares y enfrentado por los mismos vecinos. Lo vieron cerca de una escuela.
Por Redacción 0223
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Vecinos del barrio Zacagnini denunciaron a un hombre que fue filmado masturbándose dentro de un auto estacionado en una de las calles de la zona. La situación generó preocupación porque a pocos metros del lugar funciona un colegio.
Según contó una vecina que difundió el caso en sus redes sociales, el hombre circula en un Fiat Siena negro y suele detenerse en diferentes puntos del barrio. De acuerdo con su relato, espera el paso de mujeres o niñas para comenzar a tocarse dentro del vehículo.
Los vecinos aseguran que no sería la primera vez que ven al mismo hombre y al mismo auto. También señalaron que habría sido visto cerca de plazas, viviendas y colegios.
En uno de los últimos episodios, el hombre quedó registrado dentro del vehículo en una zona frecuentada por chicos y fue enfrentado por un vecino. Las imágenes comenzaron a circular entre los vecinos.
Según indicaron, la Policía ya estaría al tanto de la situación y tendría identificado al hombre. Sin embargo, hasta el momento no habría habido avances.
Los vecinos pidieron que quienes hayan visto situaciones similares hagan la denuncia y guarden cualquier foto o video que pueda servir como prueba. También reclamaron que intervenga la Justicia.
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