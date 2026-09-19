¿Baches, deudas o salud?: el sorprendente ranking de los reclamos más denunciados por los marplatenses

El ranking de los reclamos más denunciados por los marplatenses a la Defensoría.

Un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon durante julio y agosto de 2026 reveló que los servicios públicos, el sistema sanitario, el mantenimiento urbano y la administración de su economía, son las mayores preocupaciones que tienen los marplatenses.

Desde el organismo, a cargo de Marcelo Lacedonia, destacaron que el trabajo, “lejos de constituir un mero balance estadístico”, permite visibilizar las prioridades de los vecinos y orientar la labor de intermediación institucional de la Defensoría.

Dentro de ese “ranking”, se puede visualizar cuáles son las problemáticas durante el cuarto bimestre del 2026 que merecen la mayor atención por parte de las autoridades, divididos en cuatro áreas principales:

-Prestaciones de salud (54%): Negativas de cobertura, demoras injustificadas en la provisión de medicamentos o prótesis y dificultades de articulación con los financiadores del sistema sanitario.

-Servicios municipales e infraestructura urbana (20%): Reclamos por luminarias, estado del asfalto (baches), microbasurales y respuestas específicas vinculadas (discapacidad, licencias de conducir, delegaciones, etc).

-Tarifas y endeudamiento familiar (18%): Consultas por el peso de los servicios públicos esenciales, planes de pago y obligaciones crediticias complejas.

-Orientación y derivación ciudadana (8%): Asesoramiento e intermediación primaria sobre problemáticas privadas que exceden la competencia directa de la institución, tales como conflictos de alquileres, liquidación de expensas o situaciones dominiales complejas.

La salud, al tope del ranking

Más de la mitad de las actuaciones registradas por la Defensoría -un 54%- están relacionadas con el acceso a prestaciones sanitarias. Entre las principales situaciones aparecen las negativas de cobertura, las demoras en la entrega de medicamentos o prótesis y las dificultades para articular respuestas con los financiadores del sistema de salud.

La problemática de los marplatenses adquiere mayor relevancia cuando los tiempos administrativos no coinciden con la urgencia médica de los pacientes.

En estos casos, el área especializada de la Defensoría interviene ante obras sociales, empresas de medicina prepaga y efectores del sistema público para intentar destrabar situaciones vinculadas con la provisión de medicación oncológica o para tratamientos crónicos, cirugías programadas, prótesis y terapias asistenciales.

Según se plantea desde el organismo, el objetivo es encontrar mecanismos de resolución que permitan evitar la judicialización de aquellos conflictos que pueden solucionarse mediante la intervención institucional y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas que regulan el sistema sanitario.

Luminarias, calles y microbasurales

El segundo lugar del ranking corresponde a los servicios municipales y la infraestructura urbana, que representan el 20% de las consultas.

En este caso, las principales demandas de los vecinos están relacionadas con el mantenimiento del alumbrado público, el estado de las calles, la presencia de baches y la existencia de microbasurales a cielo abierto en distintos sectores del Partido de General Pueyrredon.

La distribución de estas consultas permite identificar problemáticas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos y en las condiciones de los barrios.

Tarifas y endeudamiento

En un contexto donde se estima que unos 6 millones de argentinos se encuentran morosos, Mar del Plata no es ajena a la problemática sobre las deudas y los créditos con cláusulas no reguladas.

El 18% de los reclamos que llegan a la Defensoría por esta cuestión y está vinculada a tarifas, las obligaciones crediticias y el endeudamiento de los hogares, que surgen en muchos casos de gastos comunes como de compras en supermercados con tarjetas de crédito.

Cuando se agotan las alternativas tradicionales como las tarjetas de crédito, aparecen otras opciones de financiamiento, entre ellas plataformas digitales y billeteras virtuales con bajos requisitos. También pueden surgir alternativas de crédito informal que ofrecen dinero de manera inmediata, pero que pueden implicar costos financieros elevados y condiciones de devolución difíciles de afrontar.

La imposibilidad de cumplir con las obligaciones puede derivar luego en refinanciaciones sucesivas y problemas vinculados con las modalidades de cobranza.

Ante este escenario, desde la Defensoría remarcan la importancia de la educación financiera preventiva y recomiendan analizar cuidadosamente las condiciones de los contratos antes de asumir nuevas obligaciones que comprometan ingresos futuros.

Alquileres, expensas y conflictos entre particulares

Finalmente, el 8% de las consultas corresponde a pedidos de orientación y derivación sobre cuestiones que, en principio, exceden la competencia directa de la Defensoría.

Entre ellas aparecen conflictos relacionados con contratos de alquiler, aumentos o prórrogas de locaciones, liquidaciones de expensas, problemas de convivencia y situaciones dominiales.

Aunque estos casos no siempre pueden ser abordados directamente por el organismo, la Defensoría ofrece orientación sobre los derechos involucrados y realiza las derivaciones correspondientes hacia las instituciones que tienen competencia para intervenir.