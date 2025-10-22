Sufrió un abuso cuando volvía de su trabajo en bicicleta: "La tocó y frenó para decirle cosas"

Una joven denunció haber sido víctima de un abuso sexual en la vía pública cuando un motociclista la tocó y le dijo frases inapropiadas mientras ella circulaba en bicicleta desde su trabajo por las calles del barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata.

El hecho ocurrió durante el mediodía de este miércoles en Uruguay casi Juan B. Justo y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se ve a la víctima pedaleando cuando un sujeto en moto pasa a su lado, le toca la cola y sigue su marcha.

La joven compartió el video y varias fotos en sus redes sociales con el objetivo de identificar al agresor. "Hoy al mediodía, cuando salí de trabajar, este hdp me hizo pasar un momento horrible y de miedo. No sé quién es y tampoco se ve la patente en el video ni en las fotos. Si saben quién es o lo conocen, por favor mándenme un mensaje al privado", escribió la víctima, cuyo nombre de usuario en Facebook es Mel García.

Una allegada a la víctima aseguró a 0223: "La toco y freno para decirle cosas". Hasta el momento, no trascendió si la joven radicó la denuncia formal, aunque el video ya comenzó a circular entre vecinos de la zona para intentar identificar al motociclista.