El invierno se despide con buen tiempo: cómo estará el fin de semana en Mar del Plata

Este sábado tendrá una mínima de 9 grados y una máxima de 22.

Este fin de semana en Mar del Plata las condiciones climáticas serán agradables e ideales para realizar actividades al aire libre. El último fin de semana de invierno se despide con temperaturas templadas y un cielo por momentos parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una máxima de 22 grados para este sábado.

Sábado ideal para actividades al aire libre durante la tarde.

La mañana de este sábado arrancó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura de 9,6°, cercana a la mínima esperada para la jornada. La humedad alcanzó el 98%, con leves vientos del sector norte.

Durante el sábado el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Con la llegada de la primavera este lunes, el fin de semana comenzó a anticipar condiciones similares. Para el resto del día, el SMN anunció una máxima de 22 grados y una mínima de 9, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El viento se mantendrá estable, con una velocidad máxima de 22 km/h, mientras que para la noche se esperan ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noroeste.

El domingo el clima se volverá más invernal, con tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Para el domingo, las condiciones desmejorarán y volverá a sentirse el final del invierno. La mínima será de 13 grados y la máxima de 19. Durante la tarde se esperan tormentas fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h.