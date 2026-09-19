El invierno se despide con buen tiempo: cómo estará el fin de semana en Mar del Plata
La primavera se empieza a sentir desde este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional anunció una máxima de 22°.
Por Redacción 0223
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Este fin de semana en Mar del Plata las condiciones climáticas serán agradables e ideales para realizar actividades al aire libre. El último fin de semana de invierno se despide con temperaturas templadas y un cielo por momentos parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una máxima de 22 grados para este sábado.
La mañana de este sábado arrancó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura de 9,6°, cercana a la mínima esperada para la jornada. La humedad alcanzó el 98%, con leves vientos del sector norte.
Con la llegada de la primavera este lunes, el fin de semana comenzó a anticipar condiciones similares. Para el resto del día, el SMN anunció una máxima de 22 grados y una mínima de 9, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
El viento se mantendrá estable, con una velocidad máxima de 22 km/h, mientras que para la noche se esperan ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noroeste.
Para el domingo, las condiciones desmejorarán y volverá a sentirse el final del invierno. La mínima será de 13 grados y la máxima de 19. Durante la tarde se esperan tormentas fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h.
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