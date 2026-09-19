Tragedia en el almacén: la familia de uno de los sobrevivientes pide asistencia médica y psicológica

A más de cuatro semanas del trágico accidente que terminó con una víctima fatal y varios heridos frente a un almacén, la familia de uno de los jóvenes que fue embestido volvió a reclamar respuestas.

Alexander Barbosa, de 18 años, necesita cirugía en su rostro y arreglar sus dientes. Además presenta lesiones en las piernas y un importante cuadro de inflamación en uno de sus pies.

A un mes del choque fatal en Cerrito y Magallanes, el joven continúa con importantes secuelas físicas y psicológicas.

Su familia reclama que reciba acompañamiento psicológico, ya que aseguran que hasta el momento no tuvo acceso a ese tipo de asistencia tras vivir una de las experiencias más difíciles de su vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 15 de agosto, sobre la avenida Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas. Una Toyota RAV4 protagonizó un choque, volcó y terminó contra el frente de un almacén, donde había personas en la vía pública.

La familia de Alexander reclama respuestas de la Justicia.

Uno de ellos era Maximiliano Vandecabella, de 36 años, oriundo de Corrientes, quien había llegado a Mar del Plata en busca de trabajo. El hombre murió como consecuencia del impacto.

Qué ocurrió con Alexander después del choque

Al momento del accidente, Alexander era menor de edad. Según relató su familia después del hecho, tras ser atendido en el hospital Interzonal fue dado de alta, aunque cuestionaron la falta de información recibida sobre las lesiones que presentaba.

El joven había ingresado al comercio para comprar hielo y, al salir, fue sorprendido por la camioneta que terminó impactándolo. Las imágenes registradas durante el siniestro permitieron observarlo en los instantes previos al choque.

En paralelo al reclamo por la atención médica, la familia espera avances en la investigación judicial que busca establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

La causa se encuentra a la espera de dos estudios considerados relevantes para esclarecer el hecho: la pericia accidentológica y la mecánica.

Además, la familia manifestó preocupación por versiones que indican que el conductor involucrado tendría familiares en España y podría intentar viajar al exterior. Por ese motivo, solicitaron que se evalúe la posibilidad de impedir su salida del país mientras avanza la investigación.

Mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias, la familia de Alexander reclama que el joven pueda acceder a la atención médica que todavía necesita y a un tratamiento psicológico que lo ayude a afrontar las consecuencias del violento accidente.