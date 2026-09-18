Una quesería denunció faltantes por millones de pesos: detuvieron a una clienta en Quequén con 95 quesos

Una quesería marplatense denunció faltante de dinero en sus registros contables y originó así una investigación, que derivó en la detención de una clienta de Quequén.

Al parecer, al profundizar el análisis contable del comercio, se encontró la falta de impacto de diversos pagos que habrían sido informados por una clienta tras realizar voluminosas compras en el último tiempo. Según la Justicia, las constancias de pago eran efectuadas por una billetera virtual asociada a una cuenta inexistente.

En la investigación por estafa tomó intervención la UFIJ Nº 10, a cargo del Dr. Ferreyra, y el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata. Lograron identificar a la clienta y establecer su domicilio en la localidad de Quequén.

Con esos elementos, se realizó un allanamiento, donde personal de la DDI Necochea procedió al secuestro de 95 piezas de queso de diferentes tipos, tres teléfonos celulares, una balanza marca Hegda, un rollo de bolsas marca Impla, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo.

Como resultado del procedimiento, una mujer de 25 años fue aprehendida por disposición del Ministerio Público Fiscal y los elementos secuestrados fueron trasladados junto con la aprehendida a la Delegación DDI Necochea.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la estafa y establecer la totalidad de las circunstancias vinculadas al hecho.