Importante anuncio del Municipio sobre los vecimientos de las licencias de conducir

La medida se da luego de la implementación de las modificaciones operativas derivadas del nuevo procedimiento para el otorgamiento y renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que la Dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la provincia de Buenos Aires prorrogó nuevamente los vencimientos de todas las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la Provincia, sin importar la categorías.

Se trata de registros cuyo vencimiento impreso haya operado u opere entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de octubre de 2026 inclusive, por el término de 120 días corridos, contados desde la fecha de sus respectivos vencimientos.

La medida se da luego de la implementación de las modificaciones operativas derivadas del nuevo procedimiento para el otorgamiento y renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales. Esta nueva disposición produjo que, durante los primeros días de implementación, se hayan verificado diversas dificultades operativas vinculadas con la adecuación del nuevo esquema.

Gestión de turnos a través de MDQ Digital

Por otro lado, se recuerda que la gestión de turnos para la Licencia de Conducir se realiza ahora de manera integral a través de la plataforma web MDQ Digital (mdqdigital.mardelplata.gob.ar), implementando un procedimiento más simple, rápido y seguro para todos los vecinos.

Para utilizar el sistema, los usuarios deben ingresar a mdqdigital.mardelplata.gob.ar e iniciar sesión con su cuenta de MDQ Digital. El proceso consta de tres pasos: en primer lugar, el ingreso a la plataforma; en segundo lugar, la validación de la identidad del solicitante mediante las credenciales de Mi Argentina o ARCA; y finalmente, la selección del tipo de trámite, sede, fecha y hora disponible.

Entre las principales funcionalidades que ofrece la nueva modalidad digital se destacan la recepción inmediata de la confirmación del turno vía correo electrónico, la emisión de recordatorios previos a la fecha asignada, y la posibilidad de cancelar o reprogramar la cita de forma sencilla. Asimismo, la plataforma permite acceder de manera centralizada a toda la información sobre el estado del trámite y visualizar la licencia digital desde cualquier dispositivo.

Es importante destacar que los turnos son personales y requieren validar la identidad del titular. En caso de ya contar con un turno con el sistema anterior, no se necesita sacar uno nuevo ya que el turno sigue siendo válido y se podrá realizar el trámite normalmente. En estos casos, se enviará una notificación al correo electrónico registrado al momento de solicitar el turno para convertirse en usuarios de la plataforma digital.

En caso de tener que reprogramar el turno, se debe cancelar el ya obtenido, y se tendrá un plazo de hasta 24 horas antes del horario del turno para cancelarlo y no tener inconvenientes ni demoras en la obtención de un nuevo turno.

Para más información acerca de este nuevo sistema de turnos para licencias de conducir, ingresar en www.mardelplata.gob.ar/movilidadurbana/licenciasdeconducir