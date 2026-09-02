Robó un auto y lo reconocieron porque usaba un chaleco refractario

Un hombre, que el miércoles a la madrugada violentó un auto estacionado en Corrientes casi Colón, fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911 y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el sospechoso habría forzado un automóvil Ford Ka, del cual sustrajo pertenencias, situación que quedó registrada mediante filmaciones aportadas por un testigo.

Lo aprehendieron en el centro y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

A partir del alerta recibido, efectivos policiales realizaron un operativo en la zona y lograron interceptar al hombre en inmediaciones de Entre Ríos entre Bolívar y Moreno. Al momento de ser identificado, llevaba colocado un chaleco reflectivo de color amarillo fluorescente, elemento que fue secuestrado en el marco de las actuaciones.

El aprehendido, de 33 años fue imputado del delito de robo en grado de tentativa y en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo en Tribunales.