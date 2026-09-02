Aprovechó un semáforo en rojo y robó una mochila de un auto detenido

El delincuente quedó registrado en las cámaras de seguridad del 911.

En las últimas horas fue detenido un delincuente en el barrio Villa Siburu de la ciudad de Córdoba después de quedar registrado en las cámaras de seguridad del 911 tras robar una mochila del interior de un auto.

Según la información policial, el robo ocurrió mientras el auto estaba detenido en un semáforo en rojo. El delincuente caminaba por la vereda junto a otro chico y al ver el vehículo frenado, salió corriendo a toda velocidad para sustraer las pertenencias.

Los dos delincuentes provocaron daños en el auto, tomaron la mochila a los tirones con la persona que estaba sentada en el asiento acompañante y huyeron.

La secuencia fue advertida por un operador de las cámaras del 911, quien dio aviso inmediatamente y permitió a las autoridades desplegar un operativo en la zona. El segundo involucrado consiguió escapar.

Los efectivos lograron localizar al ladrón a pocas cuadras y lo interceptaron. Durante el procedimiento recuperaron la mochila que había sido robada antes.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.