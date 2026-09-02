Cayó el “ladrón de las mil caras” tras robar en Mar del Plata: es chileno, usaba 10 identidades falsas y no podía entrar al país

Tras un intento de robo en una joyería de Puerto Madryn, dos delincuentes quedaron detenidos y bajo investigación. Lo sorprendente fue que uno de ellos era un peligroso ladrón buscado desde hace tiempo por la Justicia.

Se trata de Muñoz Jofré, un delincuente de nacionalidad chilena apodado "el ladrón de las mil caras", quien al momento de la detención le dio un nombre falso a la Policía. Después de realizadas las averiguaciones correspondientes, los oficiales descubrieron que tenía más de 10 identidades.

La Justicia le dio 30 días de prisión preventiva a los dos delincuentes.

La detención ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, cuando la Policía se vio envuelta en una persecusión tras la activación de la alarma del comercio.

Fue así que supieron que tres personas intentaban ingresar a la joyería ubicada en el centro de la ciudad a través de un boquete. Tras la breve persecusión, lograron detener a dos de los sospechosos.

Tenía antecedentes en tres provincias argentinas.

La investigación

Este lunes, la Justicia dictó 30 días de prisión preventiva para los dos sospechosos. De la investigación iniciada comenzaron a surgir las inconsistencias sobre la identidad del detenido chileno.

El fiscal a cargo, Gastón Alcucero, contó que "cuando fue detenido por la Policía, dijo una identidad y en la audiencia dijo otra. Después, recibimos un informe de la Dirección Nacional de Migraciones sobre quién es el sujeto”.

Alcucero confirmó que Migraciones les giró la información del acusado y que su verdadero nombre tampoco coincidía con los que había aportado previamente. “En mayo de 2022 fue acusado por la Dirección y tiene una prohibición de reingreso permanente al país”, reveló.

Además, confirmó que el acusado habría utilizado esas falsas identidades para cometer delitos en Mar del Plata y en otras ciudades del país como Bahía Blanca, Paraná, Concordia y Puerto Madryn.

A través de la cuenta oficial del Ministerio Público Fiscal de Chubut, la Fiscalía de Puerto Madryn reveló los detalles del caso. Hasta el momento, los dos detenidos continúan bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.