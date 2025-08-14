Insólito: se peleó con el padre en el taxi y descubrieron que lo buscaba la Justicia

Un hombre de 46 sobre quien pesaba un pedido de paradero activo en una causa por robo fue aprehendido el jueves a la tarde por personal policial tras discutir con su padre mientras viajaban en taxi y provocar que el conductor activara el botón antipánico.

Fue personal del Comando de Patrullas quien tras el aviso de los operadores del 911 interceptó el rodado en la intersección de la avenida Edison y Ayolas. Al identificar a los pasajeros confirmaron que uno de ellos tenía el pedido solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 vigente y lo trasladaron a la comisaría tercera.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes desde la Justicia Correccional ordenaron la notificación de rigor y la libertad bajo caución juratoria.