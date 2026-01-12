Crimen en Villa Gascón: pidieron la captura de dos sospechosos

El joven de 24 años murió por un balazo que recibió en la zona intercostal.

A partir de la múltiple prueba colectada y con la confirmación de varias testimoniales, la Justicia de Garantías ordenó la detención de dos jóvenes por el crimen de Yoel Castro en Villa Gascón la semana pasada.

La fiscal Florencia Salas solicitó al Juzgado de Garantías N°2, cubierto de manera provisoria por la Jueza Lucrecia Bustos, la detención de Sebastián Leiva y Joan Alexis Ávila en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Tal como adelantó 0223, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 establecieron que minutos antes de las nueve de la mañana del jueves los acusados dispararon desde una posición segura contra la moto en la que se desplazaban Castro junto a una mujer.

Herido, el joven de 24 años quiso correr hasta su domicilio en calle Coronel Suárez, pero el balazo que recibió en la zona intercostal hizo que cayera en la vereda sin vida.

Esa lluvia de balas fue continuidad de la registrada la noche previa en el lugar cuando el enfrentamiento entre dos grupos antagónicos por cuestiones relacionadas al narcomenudeo y otros delitos dejó como saldo cerca de sesenta disparos y ni un solo herido.

A las actuaciones originales que hizo personal de Seguridad se sumaron las tareas del Gabinete de Homcidios de la DDI para identificar a los autores y llevar adelante las órdenes de detención avaladas por la Justicia de Garantías.