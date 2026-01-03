Trump habló de la captura de Maduro: "Vamos a gobernar Venezuela y reconstruir la industria petrolera"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump brindó una conferencia de prensa desde Washington junto a su jefe de estado mayor conjunto, John Caine, para aclarar los propósitos y los detalles de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. “Ayer a la noche bajo mis órdenes, las fuerzas armadas tuvieron un acción extraordinaria y de manera espectacular capturaron a Nicolás Maduro”, expresó el presidente norteamericano.

"Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía algo así“, continuó Trump y agregó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, "enfrentarán a la Justicia por narcoterrorismo". Ademas agradeció a “los hombres y mujeres con condujeron este operativo” y aseguró que “las fuerzas venezolanas sabían que íbamos a ir y fueron totalmente superadas”.

Sobre el mega operativo, Trump detalló que “hubo mucha gente involucrada”. Confirmó que están preparados para un segundo ataque y que, a partir de ahora, el gobierno estadounidense "dirigirá Venezuela" hasta que "encontremos el momento de hacer una transición".

Respecto a la irrupción militar en Venezuela, Trump aseguró que “los venezolanos fueron abrumados y rápidamente incapacitados” y que Estados Unidos “no perdió un solo hombre y ninguna de nuestras naves fue afectada”.

“De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América latina no será cuestionado nunca más”, indicó el presidente norteamericano y justificó: “Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos”.

“Durante años asistimos a la destrucción de vidas de estadounidenses por el Tren de Aragua, enviado por Maduro, que vació sus prisiones y manicomios para enviarnos a sus internos a los Estados Unidos”, dijo Trump y arremetió: “Maduro se apropió de petróleo estadounidense y ninguno de mis predecesores en la Casa Blanca hizo nada. Nos robó por la fuerza. El más grande robo de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país".

“Mantendremos nuestro bloqueo hasta que no se acepten todas nuestras demandas. Que las demás figuras del régimen sepan que les puede pasar lo mismo que a Maduro”, sintetizó Donald Trump.

La primera foto de Maduro capturado

Mientras se celebraba la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, a través de las redes oficiales de la Casa Blanca se difundió la primera foto de Maduro capturado.

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, dice la publicación junto a la imagen del primer mandatario venezolano vestido con indumentaria deportiva y esposado.

En la conferencia de prensa de Trump, se confirmó que tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores están siendo transportados en barco hacia Estados Unidos, donde serán juzgados por narcoterrorismo.