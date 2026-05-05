Se arrancó la tobillera electrónica y la detuvieron en la calle

Una joven de 21 años que cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico fue detenida en la tarde de este martes por personal de la DDI, luego de que cortara el dispositivo de control y escapara.

Fueron efectivos del Gabinete de Comercios de la DDI quienes interceptaron a la mujer en inmediaciones de Lisandro de la Torre y Solís, en el barrio Pearalta Ramos Oeste, y confirmaron la vigencia del pedido de captura.

La joven de 21 años fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

La solicitud había sido emitida por el juez Federico Wacker Schroder al ser informado de la rotura de la tobillera por parte de la imputada.

Cumplido los requisitos legales, la joven quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán.